La devozione di Messina a S. Antonio, almeno 20 mila fedeli al seguito della processione del Carro Trionfale

Oggi è il grande giorno della sfilata per le vie del centro il Carro trionfale di S. Antonio con il busto reliquiario; poco alle 19,30, dopo la benedizione, partito il corteo, guidato dal cardinale Mauro Gambetti, vicario del Papa per lo stato Vaticano, al quale la famiglia rogazionista ha consegnato un importante riconoscimento. Almeno 20 mila i fedeli al seguto per quella che si conferma come una delle procesisoni con più partecipazione in città. Un fiume umano che ancora una volta ha ccompagnato il Santo di Padova nel tragitto usuale che ha attraversato le principali via del centro.