A Messina torna la Notte Bianca in onore di S. Antonio. E domani il Carro Trionfale in processione

Torna la Notte Bianca per Sant’Antonio, giunta alla sua undicesima edizione, un evento che ormai fa parte integrante della programmazione religiosa, artistica, culturale e musicale del giugno messinese e che richiama in città migliaia di devoti provenienti da varie parti del Sud Italia, in vista della tradizionale processione del Carro Trionfale con le reliquie del Santo, che domani, a partire dalle 18, tornerà a sfilare per le vie del centro. La Notte Bianca è una manifestazione fortemente voluta dal rettore della Basilica di Sant’Antonio, padre Mario Magro, e che è patrocinata dal Comune. Nei giorni scorsi l’iniziativa è stata presentata a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte, con padre Magro, il sindaco Federico Basile e gli assessori Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro.

Dalle 20 stasera, fino all’udi notte, una vasta area pedonalizzata che include vie e piazze adiacenti la basilica del Santo si trasformerà in uno spettacolo itinerante a cielo aperto con tantissime manifestazioni fra spettacoli musicali, performance degli artisti di strada, esposizioni e degustazioni; a coordinarli Filippo Cadili e il presidente del Comitato Feste antoniane Vincenzo Gitto. Cuore della serata sarà il Santuario di via S. Cecilia, che ospiterà vari concerti, a cura del Conservatorio Arcangelo Corelli, ma anche la chiesa e il chiostro dello Spirito Santo e il santuario del Carmine aperti a turisti e fedeli. Largo Avignone e la Scalinata faranno da sfondo a uno spettacolo di musica, danza e moda per beneficenza organizzato dalla direttrice della Mensa dei Poveri Elena Ricciari Donato in collaborazione con gli enti di formazione professionale Cirs e Esfo. A piazza Lo Sardo spazio alle scuole di danza con le performance coordinate da Lillo e Patrizia Alessandro, mentre a piazza Annibale Maria di Francia ci sarà il Radio Zenith New Music Art e lo spettacolo di musica e danza salentina de I Sarchiatoria Live. Ad arricchire la tradizionale proposta, oltre allo spettacolo di luminarie di fronte al santuario, l’Infiorata dell’associazione Paradisea di Camaro, l’esibizione itinerante delle bande e le performance delle comunità etniche filippina e srilankese, in via Cesare Battisti e Antonio Martino. Spazio anche agli artisti di strada dell’associazione Onarts di Catana, al gruppo degli sbandieratori di Oria e alle mostre di auto storiche con il gruppo del Biscione di Messina e dei bus storici di Rosaria Giorgianni.