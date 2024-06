L'Associazione nazionale mogli medici italiani sbarca a Lipari: prima edizione del premio Liparos

L’Associazione nazionale mogli medici italiani sbarca in forze a Lipari e istituisce il premio “Liparos”. Un tour di 4 giorni per il sodalizio che riunisce le consorti dei medici e svolge una grande attività nel sociale e nella promozione degli eventi scientifici. Nel chiostro Normanno dell’isola si è svolta la prima edizione del premio “Liparos", promosso proprio dalla sede di Messina dell’Ammi con il patrocinio del Comune di Lipari. La manifestazione è stata lanciata dalla consigliera nazionale Ammi, Francesca De Domenico e dalla giornalista Letizia Lucca che ne ha curato anche la direzione artistica e l’organizzazione.

Sono stati premiati per il loro impegno a favore della comunità anche in campo sanitario il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, il medico Marco Ferlazzo (Istituto clinico polispecialistico Cot) e Aldo Natoli di Capers Sud; premio speciale per il Complesso bandistico musicale Lipari diretto da Salvatore Alleruzzo e presieduto da Anna Chiara La Cava. L’evento è stato allietato da alcuni brani eseguiti da Sabina Alleruzzo e da una sfilata di moda. La manifestazione è inserita in una serie di eventi che hanno visto l’associazione nazionale effettuare un tour di 4 giorni, in cui le associate e il direttivo nazionale hanno avuto modo di apprezzare le Eolie: con tappe a Lipari, Stromboli e Salina, promosso dall’Ammi nazionale presieduta da Tiziana Baldoncini.