Riabilitare "con amore": a Messina la sanità delle risposte, contro la "fuga" dei cervelli e le liste d'attesa

Le persone con disabilità? Persone, e basta. Non per cancellare le differenze facendo finta di non vederle, ma per capire quali sono i gap, e impegnarsi a colmarli, a riequilibrare le possibilità, a garantire pari opportunità. O, almeno, a provarci con ogni mezzo, pensando all'umanità sofferente di chi riceve le cure, ma anche a quella di chi le presta, per un'empatia che è alla base dell'efficacia di ogni trattamento. E' la filosofia di SSR, la Società Servizi Riabilitativi che ha celebrato il decennale di attività rilanciando, per il futuro prossimo, una sfida volta in particolare a offrire opportunità professionalizzanti ai giovani, puntando al miglioramento delle competenze e dell'offerta assistenziale su un territorio che ne ha disperato bisogno, schiacciato com’è tra liste d'attesa e “fuga” di cervelli.

In un tempo in cui i bisogni di salute dilagano a fronte di risposte inesistenti o inadeguate, e in cui l'attività d'impresa è spesso più sintonizzata sul profitto che sulle persone (talvolta con vere e proprie condotte discriminatorie) è importante delineare alternative capaci di coniugare i risultati gestionali con un umanesimo di cui si avverte fortemente la necessità. A presentare il bilancio sociale e il piano strategico - con l'eloquente slogan "Riabilitiamo con amore" - è stato nei giorni scorsi il Consiglio d'amministrazione della SSR guidato dal presidente Domenico Arena, e composto da Carmelo Galipò e Carmelo Caporlingua, assieme al direttore amministrativo Paolo Magaudda e al direttore sanitario Antonio Epifanio. "Sin dal 2014, l’obiettivo fondamentale per garantire il benessere e la crescita sostenibile della società è stato il mantenimento della stabilità economica e lo sviluppo attraverso una solida gestione finanziaria - afferma il presidente di SSR, che nel 2022 ha ricevuto l'Oscar di Bilancio nell'ambito del premio nazionale Industria Felix - mentre particolare importanza è stata data alle risorse umane, investendo nelle competenze dei dipendenti, nel loro benessere e nella creazione di un ambiente di lavoro positivo, migliorando la produttività e promuovendo lo sviluppo a lungo termine".