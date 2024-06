Messina, una colletta per operare Nico: l’Enpa ha raccolto 1500 euro

Non sembrava possibile che l’operazione avvenisse in così poco tempo, ma la forza della solidarietà a volte riesce a battere qualunque ostacolo. Si farà tra qualche giorno, in una clinica veterinaria di Messina, l’intervento chirurgico di Nico, un cane maremmano di circa un anno, abbandonato, investito e sperduto tra i boschi dell’entroterra messinese. Non deambula a causa di una brutta frattura al femore sinistro.

È stato ritrovato in mezzo al bosco, due settimane fa, da una giovane coppia di turisti di Bergamo, Patrizia e Paolo, che stavano facendo un’escursione nei pressi della Riserva naturale Sambughetti tra Mistretta e Nicosia. Dopo avergli prestato soccorso, chiamati da altri tre turisti stranieri che avevano notato la povera bestiola e tentato di chiedere aiuto, lo hanno affidato alle cure e alla professionalità dei volontari dell’Enpa di Messina arrivati in serata. Il cane quasi certamente abbandonato da qualche cacciatore, molto probabilmente si era perso tra i boschi. Al momento del ritrovamento aveva diverse ferite ed era magrissimo. Dal corpo scheletrico si è capito come Nico vagasse già da tempo tra i pericoli della strada e del bosco.