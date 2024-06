Diletta Leotta a Vulcano per ultimare i preparativi del matrimonio

Diletta Leotta è sbarcata nell’incantevole isola di Vulcano per ultimare i preparativi del suo matrimonio e rilassarsi in vista del fatidico giorno, il 22 giugno. Si vocifera che la cerimonia sarà intima e riservata ai familiari e agli amici più stretti.

Nonostante il riserbo, è certo che sarà un evento indimenticabile, curato nei minimi dettagli per riflettere la personalità e lo stile della coppia. Dopo aver trascorso a Ibiza il suo addio al nubilato, Diletta Leotta ormai è prontissima per sposare il suo Loris Karius. L’attesa è quasi finita, la celebre conduttrice sportiva e volto amato del piccolo schermo, sta per pronunciare il fatidico “sì”. L’isola, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato e le sue acque cristalline, sembra essere il luogo perfetto per celebrare un evento che resterà negli annali della cronaca mondana dell’arcipelago. Per quella data sull’isola è previsto il tutto esaurito. Intanto sui social le sue foto che la ritraggono proprio a Vulcano stanno facendo impazzire i suoi fan.