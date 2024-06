Mobilità sostenibile a scuola, all'Atm di Messina la prima edizione del "Premio S. Ignazio"

Testimoniare i valori del carisma ignaziano, dell'essere "uomini e donne per gli altri", attraverso l'interazione con il territorio e la valorizzazione delle sue componenti: è l'impegno nel cui solco il Collegio S. Ignazio ha promosso la Prima Giornata Ignaziana, svoltasi nella sede dell'istituto attraverso momenti di solidarietà, riflessione, preghiera, convivialità, gioco e sport. L'evento ha visto la partecipazione dell'intera comunità scolastica, con studentesse e studenti, ex studenti, assieme alle loro famiglie, al personale docente e non docente, e alla direzione, impegnandosi in attività di volontariato e nella raccolta di fondi destinati alle missioni, in un'opera comune di beneficenza voluta dalla direttrice generale prof.ssa Maria Muscherà, dal direttore della Pastorale prof. Giacomo Sorrenti e dai docenti coordinatori di settore Caterina Zappia e Giuseppe Formica. E’ stato possibile contribuire ai vari progetti di solidarietà tramite l’acquisto di manufatti realizzati da bambine e bambini della scuola dell’infanzia e primaria e dagli studenti della scuola secondaria ed esposti negli stand della fiera. Numerosi i momenti di intrattenimento come recite e saggi. Il ricavato della giornata è stato devoluto per le missioni, per sostenere le opere caritative dei rogazionisti in città e per il fondo educazione, come è stato poi comunicato durante la cerimonia finale di saluto ai "maturandi" della terza media e della quinta liceo.

L'evento ha avuto luogo in un clima di gioia e partecipazione, evidenziando il forte legame che lega la comunità del Collegio San Ignazio - il cui primo nucleo nel 1548 fu quello su cui poi si sviluppò l'università di Messina - ai valori di solidarietà e impegno sociale, rimarcando l'apertura alla città per rinsaldare l’antico legame culturale e sociale con essa, oggi sviluppato anche in chiave di promozione dei valori dell'accoglienza e della sostenibilità, su cui l'istituto sta puntando particolarmente. In tale ottica, uno dei momenti più importanti della Giornata, conclusa con la funzione presieduta dal sacerdote gesuita Rosario Meli, è stato la consegna della prima edizione del Premio Sant’Ignazio al presidente dell’ATM Giuseppe Campagna, alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile e dell'assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore. Il premio, come hanno spiegato la preside e il direttore Gianluca Busacca, è volto a "conferire un pubblico riconoscimento a quanti del nostro territorio si sono così distinti per un operato affine con il progetto educativo del nostro collegio e dunque con il carisma ignaziano", infatti, com'è stato evidenziato, nelle occasioni in cui sono state svolte attività educative sul territorio sono stati usati i mezzi dell'Atm, promuovendo tra i giovani la consapevolezza dell'importanza dell'uso del mezzo pubblico, anche in termini di mobilità sostenibile e lotta all'inquinamento, e, in particolare, del suo uso attraverso il regolare acquisto del biglietto.