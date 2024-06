Messina, la Misericordia Odv si dota di una nuova ambulanza di rianimazione

La Misericordia Odv si dota di una nuova ambulanza di rianimazione. Il mezzo dotato di tutti i servizi di primo soccorso avanzato, acquistato grazie alla donazione di privati fra cui Caronte &Tourist, unito alla generosità di alcuni cittadini, servirà per l'attività di assistenza che i volontari, guidati dal governatore e medico Piero Delia, svolgono quotidianamente da 35 anni. "Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta": è dedicata a Salvatore Pino, il 55enne titolare di un noto ritrovo a Provinciale,morto 4 mesi fa a causa di un tumore. Ieri pomeriggio al termine della messa presiduta nella chiesa San Nicola di Bari a Pistunina dall'assistente ecclesiastico don Giovanni Pelleriti, la cerimonia di benedizione dell'ambulanza alla presenza del sindaco Federico Basile con gli assessori Massimiliano Minutoli e Massimo Finocchiaro,dei familiari di Pino e di una nutrita presenza dei membri delle altre associazioni di volontariato di Protezione Civile, dell'Unitalsi e della Croce Rossa. L'importanza del servizio come dono incondizionato di sè e l'attenzione alla persona al centro dell'impegno di volontariato: lo ha ricordato padre Pelleriti sottolineando la diversità dei "colori" delle divise che caratterizzano i vari gruppi, segno di quella "diversità di esperienza che si traduce in prossimità e condivisione del disagio e della sofferenza". Salvatore Pino, da sempre vicino alla Misericordia, "era un fratello per tutti noi, maestro di generosità e disponibilità:nel suo ricordo vogliamo continuare a offrire il nostro servizio di carità a quanti soffrono" ha detto commosso Piero Delia.