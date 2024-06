Un videomapping sulla facciata della Cattedrale suggella la festa della Patrona di Messina

A suggellare la conclusione dei festeggiamenti per la Patrona di Mesisna, ieri a tarda sera, il videomapping sulla facciata della Cattedrale e i fuochi d’artificio dal sagrato di Montalto, iniziative promosse dal Centro interconfraternale diocesano presieduto da Fortunato Marino. In migliaia hanno ammirato lo spettacolo che si è concluso con i fuochi d'artificio.

Il significato

Alcune pagine della storia di Messina legata a Maria "Fate quello che egli vi dirà" frase tratta dal Vangelo di Giovanni è il titolo di questo affascinante racconto affidato alle moderne tecnologie, nel quale la Vergine Maria venerata come Veloce Ascoltatrice e non solo (Madonna dei Bianchi, della Scala, Dama Bianca) ha guidato il destino della città di Messina, salvandola da carestie, sismi e distruzioni. Soddisfatto il presidente del Centro interconfraternale diocesano per questa iniziativa che, insieme allo spettacolo di fuochi d'artificio sul sagrato di Montalto, "ha sugellato una giornata di grandi emozioni, la festa della Madonna della Lettera, la festa dei messinesi!".