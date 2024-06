La Costituzione in viaggio tra carceri e scuole: a Messina "Storie di diritti e di democrazia" con due presidenti emeriti della Consulta in Ateneo

Amato è stato due volte presidente del Consiglio e quattro volte ministro. Ha insegnato diritto costituzionale comparato all'università La Sapienza di Roma per oltre 20 anni, il 12 settembre 2013 è stato nominato giudice della Corte Costituzionale e vicepresidente nel 2020, dal 29 gennaio 2022 al 18 settembre dello stesso anno ne è stato presidente, fino alla cessazione del mandato da giudice costituzionale. Stasio ha scritto per trentatré anni di giustizia, istituzioni e politica su “Il Sole 24 Ore” e attualmente collabora con “La Stampa” come editorialista. Dal 2017 al 2022 è stata responsabile della comunicazione e portavoce della Corte costituzionale, con sei presidenti (Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Marta Cartabia, Mario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato).

La comunicazione istituzionale come necessario strumento di efficienza, partecipazione e consapevolezza, su cui si fondano doveri e libertà civiche: un principio che vale per tutte le pubbliche amministrazioni, e ancor più per un'amministrazione molto speciale, come la Corte Costituzionale, organismo dell'apparato statale che, come la figura del presidente della Repubblica, si erge a garanzia della nostra Costituzione, e del suo prezioso bagaglio di valori e tutele.

L'evento, promosso nell'ambito del Prin Unime "Le mobili frontiere della separazione dei poteri", si terrà mercoledì 5 giugno in aula magna alle 15,30 e sarà inaugurato dai saluti istituzionali della rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Alessio Lo Giudice. Il prof. Giacomo D’Amico, ordinario di Diritto Costituzionale e responsabile Unità locale PRIN (in quegli anni assistente di studio della giudice Daria de Pretis e, in precedenza, di Gaetano Silvestri) introdurrà i lavori, mentre dialogheranno con gli autori i docenti Unime Antonio Saitta e Luigi D'Andrea, ordinari di Diritto Costituzionale.

L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming, sulle pagine facebook di Unime e di Voci Costituzionali.

La Corte, giudice di legittimità

La Corte Costituzionale, prevista dall'art. 135 della Costituzione, nacque nel 1948 e iniziò a funzionare nel 1956, con il compito di verificare la conformità formale e sostanziale alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge, di dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni, di verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi e di giudicare sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica. Vi possono fare ricorso lo Stato o le Regioni, o vi si ricorre in via incidentale, quando la questione di legittimità costituzionale sorge davanti ad un'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento giudiziario. La Corte ha sede a Roma, nel Palazzo della Consulta (da cui prende anche l'appellativo eponimo) ed è composta da quindici giudici - scelti dal Parlamento, dal presidente della Repubblica e da tre collegi che rappresentano le magistrature - che durano in carica nove anni: è attualmente presieduta dal giurista siciliano Augusto Antonio Barbera, succeduto nel dicembre 2023 a Silvana Sciarra, e il cui mandato si concluderà nel prossimo dicembre.

La Corte "vicina", incarna i diritti e li difende

Il volume di Amato e Stasio presentato a gennaio scorso presso la sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti a Roma, con i saluti introduttivi del presidente dell’Ordine Carlo Bartoli, la moderazione di Luigi Contu, direttore dell’Ansa, e la partecipazione, oltre ai due autori, di Giovanni Maria Flick, Marta Cartabia e Pierferdinando Casini, è un "viaggio negli anni dell’apertura della Corte costituzionale alla società civile, per conoscere un’istituzione che ha cambiato l’Italia. Quando nel mondo soffia il vento di sovranismi e populismi, quando i diritti fondamentali vacillano e si aprono scenari di riforme, le Corti costituzionali sono l’antidoto migliore contro le regressioni democratiche".

La Corte costituzionale "incarna i diritti che la Costituzione riconosce a tutti noi, li nutre e li difende. Ha un potere enorme perché con le sue decisioni insindacabili incide profondamente nella vita delle persone, della politica e delle istituzioni. Eppure, pochi la conoscono, al contrario di quanto accade alle Corti supreme di altri paesi. Non c’è americano o israeliano che non sappia che cos’è, e che cosa fa, la propria Corte, percepita come coscienza del popolo e dei suoi valori. In Italia, invece, la nostra Corte è una semisconosciuta e questo analfabetismo è grave in tempi di “regressioni democratiche” che, in Europa e nel mondo, stanno mettendo a rischio lo Stato di diritto proprio con un attacco alle Corti".

Perciò, a un certo punto della sua storia, "la Corte italiana decide di cambiare passo e di “viaggiare” – tra i giovani, nelle carceri, nelle piazze – per farsi conoscere. E conoscere. Decide di essere il corpo e soprattutto la viva voce della Costituzione per contribuire a formare una vera “mentalità costituzionale” e una piena coscienza dei diritti. Il libro racconta i cinque anni in cui quel cambiamento ha preso corpo, le difficoltà, le sfide, i traguardi, le donne e gli uomini che ne sono stati protagonisti, le loro emozioni, le decisioni più delicate.

È un pezzo di storia del nostro paese, che i coautori hanno attraversato insieme dentro la Corte, in ruoli e con responsabilità diversi: "In quei cinque anni emerge con chiarezza il “dovere” di creare un legame di fiducia con i cittadini, essenziale per la tenuta di una democrazia costituzionale. Questo è il senso politico della comunicazione istituzionale, che non conosce zone franche. La polis, la cittadinanza, ha il diritto di conoscere e di capire, e chi amministra giustizia in nome del popolo non può sottrarsi alla responsabilità di spiegare e farsi capire. Che non è una prerogativa esclusiva di chi fa politica né un compito da delegare a terzi, né un mezzo per guadagnare consensi. È un dovere di ogni potere dello Stato".

Il "Viaggio nelle scuole" prosegue

Il viaggio nelle scuole, avviato nel 2018 sotto la presidenza Grossi, ha toccato numerosi istituti: in questo anno scolastico è partito da Roma nel settembre 2023 e ha toccato Lecce, Milano, Cesena, Enna, Scandicci, Cagliari e, nei giorni scorsi, Padova, dove il giudice Luca Antonini ha parlato del valore della donna nella Costituzione. Il viaggio prosegue e porterà i giudici della Consulta nelle scuole di secondo grado grazie alla carta d'intenti siglata dalla Corte e dal Ministero dell'Istruzione. Tutte le info sul sito istituzionale cortecostituzionale.it