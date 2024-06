Messina, due giorni di grande festa: Corpus Domini e Madonna della Lettera IL PROGRAMMA

Messina inizia a vivere due giorni di grande festa nel segno della devozione e della tradizione oggi e domani, in occasione del Corpus Domini e della Madonna della Lettera.

A motivo del calendario liturgico infatti, le processioni del SS. Sacramento e del simulacro della celeste patrona si terranno consecutivamente nel primo week end del mese. Due momenti importanti nei quali la città accoglierà l’abate ordinario dell’abbazia territoriale di Monte Oliveto Maggiore in Toscana, il benedettino Don Diego Gualtiero Rosa. Sarà lui a presiedere stasera in Cattedrale la messa solenne delle 18 che precederà la processione del Santissimo Sacramento scortata dalla Sacra Milizia dei Verdi, con la partecipazione delle comunità parrocchiali della città. Lungo il tragitto saranno effettuate tre soste per l’adorazione eucaristica, in corrispondenza degli altarini allestiti in corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi rispettivamente dalle comunità della concattedrale del Santissimo Salvatore all’archimandritato e delle parrocchie del Carmine e di santa Caterina. Al corteo, che vedrà la partecipazione degli ammalati accompagnati dai volontari Unitalsi e dalle altre confraternite della città, si unirà come da tradizione il Vascelluzzo in argento retto a spalla dai portatori della confraternita S. Maria di Portosalvo, anticipato dagli.