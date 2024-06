Antonio Conte, vacanza alle Eolie con tappa anche in Calabria a Vibo Marina

Qualche giorno di relax in attesa a breve di diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e di tornare a lavorare sul campo come piace a lui. Antonio Conte, ex allenatore di Juventus, Inter, Tottenham e della nazionale italiana, è stato visto di recente a Vibo Marina in Calabria. Con la sua imbarcazione si è fermato al porto alla marina del Carmelo e ha soggiornato in una delle strutture ricettive più importanti della zona.

Da Vibo Marina, il tecnico salentino è poi ripartito con direzione le Isole Eolie. Conte ha scelto, dunque, una bella gita in barca per poter ricaricare ancora di più le energie in vista del grande ritorno in campo. A breve arriverà l'ufficialità del suo approdo all'ombra del Vesuvio e, nell'attesa di ricevere il bagno di folla dei tifosi partenopei, Conte ha scelto la tranquillità delle Isole Eolie, soprattutto in questo periodo, per poter fare qualche bagno e qualche tuffo nello splendido mar Mediterraneo di Panarea e Lipari.