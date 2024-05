La comunità di Santo Stefano Medio tra colori e profumi per la settima infiorata in onore di Santa Maria dei Giardini

Ha scelto le opere di misericordia corporali e spirituali la comunità di Santo Stefano Medio per la settima edizione dell’infiorata organizzata per celebrare la compatrona del villaggio, Santa Maria dei Giardini.

Un evento straordinario, che mescolando arte e tradizione esprime il forte senso di appartenenza sentito dagli abitanti. Il risveglio della primavera impresso nei colori e nelle geometrie dei quadri alternati ai tappeti floreali, nei quali gli abitanti del Mezzano hanno interpretato le varie opere di misericordia, le pratiche richieste da Gesù nel Vangelo: dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, visitare i carcerati e gli infermi, consolare gli afflitti, alloggiare i pellegrini, pregare per i vivi e per i morti, insegnare agli ignoranti.

Tanti i materiali scelti per le composizioni, dal sale colorato alla polvere di marmo, dai trucioli al riso; e ancora garofani, rose, spighe, agrumi, foglie e rami di alloro, ulivo, finocchietto e altra vegetazione spontanea tipica della zona. Ad arricchire il percorso aperto con il volto misericordioso del Padre e culminato in piazza S. Antonio con la Madonna della Misericordia, le installazioni con gli ombrelli e i merletti realizzati a uncinetto; un mese d’intenso lavoro per assemblare gli allestimenti, preceduto da un lungo periodo di preparazione che ha coinvolto gli abitanti del villaggio Mezzano divisi in vari gruppi, dai piccoli della scuola primaria agli anziani.