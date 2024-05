Il messinese Gianni e sua moglie Rula, una vita in missione per amore del prossimo

«Dove manca tutto, prende significato la parola “niente”, a noi è stato dato il privilegio di constatarlo personalmente». Così si esprimevano nel 2008, reduci da una missione in Ruanda, Gianni e Rula Casale. Due persone straordinarie, marito e moglie (78 e 70 anni), cooperatori salesiani, che hanno fatto voto di povertà; lui, originario di Furci Siculo, dottore in Scienze chimiche, ha lavorato in un Centro di ricerche nucleari in Belgio per 10 anni; professore di Fisica, Chimica, Biologia e Matematica all’Istituto salesiano di Tournai (Belgio) e di Scienze e Tecnologia delle acque industriali, dei materiali e delle fonti di energia rinnovabili al “College” (Istituto universitario) sempre in Belgio; parla correntemente francese, inglese, italiano e greco moderno. Lei, di origine greca, infermiera professionale, con un’esperienza ventennale all’ospedale di Rodi come capo reparto, specialista in malattie infettive e sessuali.

Gianni e Rula hanno deciso di donare la loro opera per migliorare le condizioni di vita di popolazioni che vivono nella più grande miseria preoccupandosi delle loro necessità materiali, e non solo. Hanno lasciato in Belgio i quattro figli, non senza aver ricevuto la loro approvazione.