Ben, il barbiere-pugile di Messina arrivato da Lampedusa

«Lo sport ha permeato sempre le mura di casa. Papà ha sposato il judo, mio fratello la Kick boxing mentre io ho scelto come filosofia di vita la boxe». Quello del pugilato lo descrive come un sogno grande da inseguire da sempre. A tutti i costi. Considerando che la vita è scandita da un tempo che non concede seconde chance. Ed è stata questa la molla che lo ha portato a 16 anni a decidere di partire, affrontare il mare, e respirare l'orizzonte di un futuro migliore. Chaw Ki Ben Khalifa nella città dello Stretto ha trovato poi due angeli custodi. Uno, Angelo Cipriani, gli ha offerto la possibilità di lavorare e di costruire un presente tra pettini e forbici, l'altro, il maestro Alfredo Natoli di allenare con passione la sua voglia di riscatto "armato" di guantoni e resilienza.

Il viaggio

«Il mio viaggio dalla Tunisia – racconta Ben – è impossibile da dimenticare. Era l’ottobre del 2021 ed eravamo in trentaquattro a soffrire le intemperie e sperare di arrivare all'agognato momento in cui avremmo chiamato i nostri cari per dire “è tutto apposto”. Come tanti cercavo un futuro migliore ma non dissi nulla a mamma per paura di farla preoccupare. Approdai a Lampedusa, poi sono stato trasferito in un centro di accoglienza ad Agrigento. Ultime tappe Catania e Messina». Il valore del sacrificio il giovane lo ha imparato molto presto. A casa seguendo le orme del papà ha lavorato come meccanico e sporadicamente come barbiere. E come in un film, Angelo, colui che sarebbe diventato il suo mentore, un giorno, mentre si trovava a fare volontariato dai Rogazionisti, a Cristo Re, posò gli occhi su di lui.