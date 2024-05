Le pipe artigianali più belle sono realizzate a Ficarra

Le pipe più belle, sogno ambito di tanti fumatori, sono realizzate a Ficarra, il piccolo comune siciliano arroccato sui Nebrodi. Progettate da un ingegnere in pensione prendono vita grazie alla sua abilità di artigiano per hobby. Ormai girano per tutta l’Europa, dice Franco Cappotto, 69 anni, “piparo” per passione, che ne ha regalate tante ai suoi amici all’estero. Tra l’altro, ha inventato per un suo amico claudicante il “baston-pipa” un bastone di legno che aiuta a camminare e che sulla sommità ha il fornello per il tabacco.

Ha iniziato la sua avventura di “piparo” 6 anni fa. «Stavo andando in pensione e non volevo stare con le mani in mano – ha affermato –. Ho sempre avuto la passione per la lavorazione del legno e così ho deciso di fare pipe anche perché io la fumo. Da autodidatta, mi documento su Internet, leggo, poi studio il materiale base, come la radica dell’erica arborea che si acquista o si cerca nel bosco.