“Le famiglie cambiano, l’accoglienza resta. L’affido familiare: responsabilità ruoli e compiti”. Al via l’incontro formativo di Cirs Ets e da Aiaf Messina

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul tema dell’istituto dell’affido , anche alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nel tessuto sociale, familiare e giuridico. Nel corso dell’evento verrà posto l’accento sull’importanza dell’affido come sostegno alla genitorialità e a tutela del minore. Un meccanismo che ha efficacia se la rete dei servizi alla base funziona, nell’interesse non solo del soggetto vulnerabile, ma dell’intera collettività. Il livello di civiltà di un territorio si misura infatti dall’accoglienza che riesce ad esprimere, da qui la necessità di un confronto sull’implementazione della cultura dell’affido, affinchè diventi “regola”, come responsabilità individuale e generale, al di là dei momenti emergenziali causati da guerre o criticità internazionali.

Durante l’incontro si discuterà anche del ruolo delle case famiglia. E’ fondamentale, infatti, recuperare una contro narrazione circa il sistema di accoglienza delle strutture, che svolgono un importantissimo compito di tutela e protezione. Si parlerà inoltre della necessità di garantire e attualizzare la formazione interdisciplinare sia per le famiglie affidatarie, ma soprattutto per gli operatori che a vario titolo si occupano di affido.

Ai professionisti partecipanti in presenza, tra avvocati ed assistenti sociali, ed agli studenti universitari dei corsi di studio in scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, verranno riconosciuti crediti formativi. E’ in corso la procedura per il riconoscimento CFU destinati ad “attività a scelta” per gli studenti dei corsi di studio del Dicam di UniMe.

Sarà possibile seguire i lavori del convegno anche online sulla pagina Facebook del Cirs Casa famiglia al seguente link https://www.facebook.com/cirs.messina