A Milazzo il Gluten Free Festival, il primo evento dedicato al senza glutine

Si terrà a Milazzo, tra la Piazza Caio Duilio e l'Atrio del Carmine, il 27 e il 28 Aprile 2024 il Gluten Free Festival che, organizzato da Aic Sicilia (Associazione italiana Celiachia Sicilia) gode del patrocinio del Comune di Milazzo e delle associazioni del territorio. La manifestazione, unica in tutto il Sud Italia, vuole essere la festa del celiaco e un'opportunità per non farlo sentire diverso ma una persona come tutte le altre che necessita di un'alimentazione alternativa al glutine. Celiaci e non celiaci si ritroveranno per la prima volta a condividere cibo, musica e divertimento. Si prevede l'affluenza di tantissime persone provenienti da tutte le province siciliane grazie a dei pullman messi a disposizione dall'associazione.