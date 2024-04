Exploring Earth’s Treasure: a Messina viaggio nella natura

Un'esperienza entusiasmante, un viaggio alla scoperta e all’esplorazione della biodiversità, degli ecosistemi e dell’ambiente. La progettualità e-Twinning, condivisa dall’’I.C. n.15 “Elio Vittorini” Messina, ha offerto ai nostri discenti l'opportunità di collaborare con studenti europei, permettendo loro di ampliare i propri orizzonti culturali e linguistici.

I gemellaggi si sono rivelati un prezioso ausilio didattico per gli insegnanti che hanno condiviso idee e risorse per progettare attività coinvolgenti e significative per i loro allievi. Attraverso la condivisione di pratiche e la collaborazione con colleghi provenienti da diversi contesti europei, i docenti hanno potuto arricchire il loro bagaglio didattico e offrire ai propri ragazzi un'educazione più stimolante e inclusiva. Tramite il “TwinSpace”, gli alunni hanno avviato una serie di attività che hanno loro consentito di pervenire a comportamenti più responsabili nei confronti del pianeta terra. Come scrisse una volta John Muir: “In ogni passeggiata nella natura, si riceve molto di più di quello che si cerca”. Si è auspicato di promuovere l’apprezzamento per la fragile bellezza della Terra, di assumere comportamenti responsabili per salvaguardare il nostro ambiente e favorire la consapevolezza e la protezione della ricchezza del nostro patrimonio naturale per questa giovane generazione e quella che verrà.