Messina, la 34^ edizione del Certamen Peloritanum: tre sfide al Maurolico

Si è celebrata, al Liceo classico Maurolico, la trentaquattresima edizione del “Certamen Peloritanum”, la rinomata competizione nazionale di latino. L'evento ha coinvolto non solo gli studenti del Maurolico, ma anche le scuole della provincia, testimoniando l'importanza e il prestigio di questa manifestazione nel panorama educativo della regione. Le aule del Maurolico si sono animate fin dalle prime ore del mattino, quando gli studenti hanno preso parte alle prove delle tre sezioni: Iuniores, Seniores e Scientifico-Umanistica.

L'atmosfera era carica di eccitazione e determinazione, con gli studenti e le studentesse che si sono impegnati al massimo per dimostrare le proprie competenze nella lingua e nella cultura latina. La competizione è stata caratterizzata dalla varietà delle prove, scelte appositamente per le tre sezioni di studenti e studentesse partecipanti alla gara, i quali hanno affrontato sfide linguistiche e storico-letterarie con grande impegno e dedizione. Per la sezione Classica Iuniores, rivolta agli studenti del quinto Ginnasio e del primo Liceo classico (o equivalenti), i partecipanti hanno svolto la traduzione in italiano di un testo di Cesare, con un commento linguistico-grammaticale in lingua italiana. La sezione Classica Seniores, destinata agli studenti del secondo e terzo Liceo classico (o equivalenti), ha svolto una traduzione in italiano di un testo di Cicerone, seguita da un commento di carattere linguistico-stilistico e storico-letterario. Nella sezione Scientifico-Umanistica, rivolta agli studenti del terzo, quarto e quinto liceo scientifico, psicopedagogico, scienze sociali e simili, studenti e studentesse hanno risposto ad un questionario su aspetti linguistico-grammaticali e storico-letterari di un testo di Cornelio Nepote, fornito con traduzione a fronte. La Commissione giudicatrice, composta da esperti professori di università e di liceo, tra cui la professoressa Anita Di Stefano, il professore Sergio Foscarini e il professore Daniele Macrìs, avrà il compito di valutare le prestazioni degli studenti, che verranno premiati il prossimo 16 maggio. Il successo della XXXIV edizione del “Certamen Peloritanum” conferma il valore dell'istruzione classica e della passione dei giovani per la cultura e la storia antica.