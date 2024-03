Torrenova, si promettono lungo amore eterno nel campeggio dove sono in vacanza

Da Modena alla Sicilia per le vacanze, come tante già fatte, con il tanto amato caravan che di chilometri, negli anni, ne ha macinati tanti.

Lui è Ermes Malpighi, di anni 71, lei Anna Barbieri, di anni 78, modenesi per la prima volta sulla costa tirrenica sull’isola.

Doveva essere un soggiorno fatto di relax e natura ma durante la loro permanenza in un autocampeggio di Torrenova hanno “sentito” che era il momento giusto di mettere un punto fermo a questa convivenza che dura da 12 anni.

Il calore, la tranquillità e l’ambientazione favorevole ha così portato la coppia a decidere di compiere il grande passo decidendo di sposarsi.

Anche se l’entusiasmo c’è è stato però necessario risolvere tanti piccoli intoppi che si sono presentati ma gli amici e gli ospiti del campeggio si sono mobilitati senza pensarci due volte organizzando il tutto.