Messina, i Punishers Motorcycle Club donano uova di Pasqua e gioia ai bambini della Casa Famiglia di Cristo Re

I PUNISHERS Law Enforcement Motorcycle Club Messina donano uova di Pasqua e gioia ai bambini della Casa Famiglia di Cristo Re. Cuore solidale e il suono dei motori si sono uniti oggi mentre i PUNISHERS Law Enforcement Motorcycle Club Messina hanno reso indimenticabile la Pasqua per i bambini della Casa Famiglia di Cristo Re. Composto da appartenenti alle forze dell'ordine, militari, vigili del fuoco e personale sanitario, il club ha dimostrato il loro impegno sociale attraverso un gesto di generosità e amore.

Questa mattina, i membri del club hanno fatto visita ai bambini della Casa Famiglia portando con sé non solo uova di Pasqua, ma anche sorrisi e gioia contagiosa. Dopo la distribuzione delle uova di cioccolato, i bambini hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza unica salendo sulle imponenti Harley-Davidson dei PUNISHERS e facendo un giretto emozionante guidati dai membri del club."Per noi, la Pasqua è un momento per diffondere amore e speranza, e non c'è modo migliore di farlo che condividere la gioia con i bambini che hanno bisogno di un po' di felicità extra", ha dichiarato Tony "Wolfman", il "Road Captain" del chapter Messinese . "Siamo grati di poter portare un sorriso sui loro volti e di poter contribuire alla comunità in cui viviamo e lavoriamo."I bambini della Casa Famiglia di Cristo Re hanno accolto con entusiasmo i membri del PUNISHERS Law Enforcement Motorcycle Club Messina e hanno trascorso una mattinata indimenticabile piena di divertimento e affetto.Questo gesto di generosità e solidarietà dimostra ancora una volta l'impegno costante dei PUNISHERS Law Enforcement Motorcycle Club Messina nel rendere il mondo un posto migliore, un passo alla volta.