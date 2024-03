IntegrArti a Casalvecchio Siculo, tre giorni di confronto sul ruolo delle residenze artistiche organizzato da DAF Project

Per Pim Off Milano hanno preso la parola Antonella Miggiano (Project manager) e Bianca Frasso (Promozione e relazioni con il territorio), per la rete umbra C.U.R.A. sono intervenute Mariella Nanni (Coordinamento Centro di Residenza), Elisabetta Pergolari (Programmazione musicale ZUT/C.U.R.A.), Chiara Sabatini (Organizzazione La MaMa/C.U.R.A.), la Toscana era rappresentata da Lucia Franchi (co-direttrice Kilowatt Festival di Sansepolcro), mentre per la Sicilia erano presenti Laura Gullotta (Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà danza di Catania) e Salvatore Benintende, referente Spazio Franco (Palermo).

Ogni relatore ha raccontato la propria esperienza, come sono nate le residenze artistiche che organizzano e le peculiarità che le caratterizza.

Giuseppe Ministeri (Direttore Generale DAF Project) e Angelo Campolo (Direttore Artistico DAF Project), tracciano un bilancio di questa 3 giorni.

“Siamo molto soddisfatti - dichiara Ministeri - perché ci siamo confrontanti con importanti interlocutori. Abbiamo lanciato questo nostro progetto di residenza artistica a livello regionale che parte proprio da Casalvecchio Siculo, Antillo e Limina. Sarà presente anche ad Assoro, Gratteri e Villafrati. Tutti borghi nei quali Daf è presente in qualità di partner nei progetti finanziati dal PNRR e adesso partiamo con le residenze. Tuttavia, abbiamo la prospettiva di sviluppare questi progetti anche con un orizzonte più ampio, che consentono alla nostra regione di essere attrattiva nel panorama artistico nazionale e internazionale”.