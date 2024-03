Messina, i valori della famiglia e dell'impresa racchiusi nella figura di San Giuseppe

Famiglia e impresa : un felice connubio di tante realtà lavorative “segnate” dallo spirito di sacrificio e il grande amore per le comunità nelle quali operano, per il bene della comunità. Valori racchiusi nella figura di San Giuseppe, immagine di fedeltà e speranza . È stata la Caffè Barbera a ospitare ieri la celebrazione diocesana con il mondo del lavoro, annuale iniziativa promossa dall’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e il lavoro con la sezione provinciale “Angelo Ferro” dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid), con la partecipazione delle associazioni di categoria datoriali, sindacali e ecclesiali della provincia di Messina.

Un’economia orientata al bene e al lavoro come fonte di crescita materiale ma soprattutto spirituale e sociale: ricordando i sacrifici di quanti con dignità quotidianamente s’impegnano per portare avanti la propria azienda, mons. Di Pietro ha sottolineato che “la forza di un imprenditore sta nella capacità di tradurre i sogni in realtà, interpretando la visione aziendale alla luce dei bisogni umani”. “San Giuseppe è un modello, per quanti - ha detto - soprattutto giovani, sognano di dar senso alla propria vita mettendo a frutto competenze e passione”. Al termine della messa il presidente dell’Ucid Messina Mario Bonarrigo ha ricordato l’impegno di questa realtà, che “punta alla “crescita dell’imprenditoria giovanile nel nostro territorio sulla base dei valori della dottrina sociale della chiesa”, recitando con i presenti la preghiera del lavoratore.