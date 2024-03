A Messina un 64enne taglia lo storico traguardo delle 100 donazioni di sangue

Ha tagliato lo storico e difficilmente eguagliabile traguardo delle cento donazioni Nino Pisacane messinese doc, uno degli storici donatori dell’Avis Messina. Iscritto nel marzo del 1980, in 44 anni di associazionismo ha contribuito in maniera concreta allo sviluppo e alla divulgazione della donazione divenendo un esempio. Da due anni in quiescenza, il quasi sessantacinquenne ha svolto la professione di ostetrico, dapprima al Policlinico poi a Lipari, infine a Patti. Per anni è stato collaboratore tecnico prelevatore dell’Avis Messina, del quale è stato anche consigliere negli della presidenza di Franco Previti.