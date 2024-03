Messina, al via la Festa del medico: tutti i cittadini possono segnalare i più bravi e sensibili

Un premio alla mission medica e odontoiatrica, a chi ogni giorno si prodiga per i pazienti e i loro familiari con competenza professionale, profonda umanità, capacità di ascolto e disponibilità: è il senso della IV edizione della Festa del medico, appuntamento ormai consueto, promosso dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Messina che giovedì 16 maggio vedrà riunita al Palacultura la comunità medica per condividere un momento di festa e consegnare i riconoscimenti ai professionisti più vicini all'utenza. Saranno proprio i cittadini a segnalare sul sito dell'Ordine (https://www.omceo.me.it/festadelmedico) i medici considerati più bravi e sensibili. Le proposte della cittadinanza, una volta verificate, passeranno al vaglio di una giuria di qualità che selezionerà solo 30 nominativi alla luce delle migliori naturali attitudini umane e professionali rilevabili dalle motivazioni di accompagnamento.

Ogni cittadino, a partire dal 1° e fino al 30 aprile 2024, potrà quindi indicare un medico via web, scrivendo cognome, nome e una breve motivazione della preferenza. "Vogliamo mettere in luce i medici più apprezzati dai messinesi - evidenzia il consigliere segretario Salvatore Rotondo, anche coordinatore della manifestazione - in un'ottica di buona sanità percepita nel territorio dell'area messinese. Il giorno dell'evento, sarà il pubblico in sala a votare il vincitore finale tramite sistema elettronico, anche se fin da ora riteniamo ogni medico candidato vincitore, perché già preferito dagli stessi pazienti. Sono candidabili tutti i medici e odontoiatri iscritti agli albi professionali dell'Ordine di Messina, ad eccezione dei vincitori di Premio nelle precedenti edizioni".