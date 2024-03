Monica, la giornalista originaria di Villafranca Tirrena esperta di Medio Oriente

In questi tempi in cui la questione mediorientale si è accesa in modo drammatico, è prezioso lo sguardo di esperti del settore come Monica Mazza, di Villafranca Tirrena, giornalista pubblicista e arabista di formazione, redattrice dell’agenzia di stampa Nova di Roma, analista delle questioni geopolitiche e socioculturali che gravitano intorno al mondo arabo e islamico. Dopo il diploma al liceo scientifico “Archimede” (maturità linguistica) si è laureata in Lingue e civiltà orientali nella facoltà di Studi orientali dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Da tempo si interessa di argomenti legati agli scambi commerciali tra Italia e Paesi del Vicino Oriente, ai temi energetici del Bacino del Levante, alle missioni dell’Ice Agenzia in Libano, Giordania, Israele, all’“ecosistema start-up” in Israele. Vanta collaborazioni e consulenze per il Parlamento, per importanti enti istituzionali (ministero della Difesa, Ue, Nato) e istituzioni legate alla cooperazione internazionale e all’internazionalizzazione delle imprese e al Monitoraggio strategico e analisi geopolitica.