"Dialoghi con la Magistratura" a Messina, l'Anm si rivolge ai giovani per parlare di legalità e Costituzione

Avvicinare l'opinione pubblica e in particolare i giovani alla magistratura, quale organo costituzionalmente indipendente che amministra la giustizia "in nome del popolo", conoscendone meglio le prerogative e le funzioni attraverso il confronto e la condivisione. E' l'obiettivo di "Dialoghi con la Magistratura" , l'iniziativa promossa dall'Associazione nazionale magistrati che tra il 20 e il 28 marzo organizza, attraverso le sezioni distrettuali, una serie di eventi su scala nazionale per coinvolgere le comunità territoriali.

A Messina l'evento organizzato dalla Sezione presieduta dalla dott.ssa Rosanna Casabona, sostituta procuratrice antimafia, si terrà lunedì 25 marzo alle 9,30 al teatro Vittorio Emanuele, in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina, l'Ordine degli Avvocati, l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Ente Teatro di Messina. L'appuntamento, volto a promuovere la cultura della legalità e della partecipazione civica in particolare tra le giovani generazioni, vedrà la presenza di studentesse e studenti degli istituti superiori cittadini e dell'Ateneo di Messina, che dialogheranno con rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e del mondo accademico.



L'evento sarà introdotto dalla presidente della Sezione ANM di Messina Rosanna Casabona e vedrà la partecipazione del presidente nazionale dell’ANM Giuseppe Santalucia. I saluti istituzionali saranno rivolti dal primo presidente della Corte d'Appello di Messina Luigi Lombardo, dalla rettrice Unime Giovanna Spatari, dall'avv. Paolo Vermiglio, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, dal dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale prof. Stello Vadalà, e dal presidente dell'Ente Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro.