Taormina, gli stilisti “Dolce&Gabbana” nuovi gestori del “Mocambo”

La Sicilia è stata per loro un’ispirazione e un riferimento sin da quando hanno fatto ingresso nel mondo della moda.

Un legame forte che adesso si consolida con una nuova avventura.

Gli stilisti Dolce&Gabbana rilevano il “Mocambo” di Taormina, lo storico caffè-pasticceria sul corso Umberto che rappresenta un’icona per la città.

La società “Dolce & Gabbana Srl”, di cui è amministratore Alfonso Dolce (fratello di Domenico), ha infatti depositato allo Sportello unico attività produttive del Comune una pratica di subingresso nell’attività di vendita e somministrazione bevande, con la denominazione di “Dolce & Gabbana Mocambo”, a conferma dell’accordo raggiunto per gestire l’attività di piazza IX Aprile.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina