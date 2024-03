Università di Messina, elezioni organi collegiali e CdA ERSU: ecco i risultati

Si sono regolarmente concluse le operazioni di scrutinio per l’elezione di quattro componenti interni in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ateneo (triennio 2024/27), di un rappresentante dei docenti e dei ricercatori in seno al CdA dell’ERSU di Messina (quadriennio 2024/28) e di un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore in seno al Senato Accademico, per il completamento del triennio 2021-2024. Questi i risultati:

al CdA dell’Ateneo: