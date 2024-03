“Siamo tutti Sardegna”: flashmob a Messina promosso dal M5S

Si è svolto ieri pomeriggio a Messina a piazza Cairoli il flash mob #SiamoTuttiSardegna, organizzato dal Gruppo Territoriale di Messina del Movimento 5 Stelle. Una trentina di attivisti si sono dati appuntamento per festeggiare la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna, auspicando che il centrosinistra prosegua in tal senso anche in Sicilia.

Alessandra Todde, deputata del Movimento 5 Stelle, nelle votazioni dello scorso fine settimana ha superato il diretto avversario della coalizione di centrodestra, grazie al "campo giusto", come lo ha definito il presidente Giuseppe Conte, costituito da M5S e Pd. Questo successo è stato un significativo segnale di cambiamento per l'intero Paese.

I partecipanti al flash mob si sono presentati con dei fogli con le frasi chiave del risultato elettorale di Todde: “Ai manganelli rispondiamo con le matite”, “Abbiamo rotto il tetto di cristallo”, “Noi lavoriamo per il campo giusto”, quest’ultima la frase del presidente Giuseppe Conte, ad indicare come il M5S si impegna a costituire alleanze nell’area di centrosinistra basate su progetti e candidati credibili.

Momento centrale del flash mob è stata la coreografia guidata dal musicista Filippo Cavallaro, sulle note del brano “90Min” di Salmo, eseguita con in mano le matite, diventate simbolo della vittoria di Todde e l’unico strumento con cui anche noi siciliani possiamo cambiare le sorti della nostra Isola.

Dopo aver fatto ascoltare alcune dichiarazioni di Alessandra Todde, il responsabile del Gruppo Territoriale di Messina del M5S, Francesco Pagano, ha detto: “Come abbiamo sentito dalle parole di Alessandra Todde, i problemi della Sardegna sono gli stessi della nostra Sicilia, come sanità, trasporti, istruzione. Noi siamo qui per rivendicare questa vittoria del centrosinistra e, in particolare, del Movimento Cinque Stelle e per lanciare il messaggio di speranza affinché anche nella nostra terra soffi il vento di cambiamento partito dalla Sardegna, per rompere anche qui il “tetto di cristallo”, liberandoci da una destra che governa la Regione con assoluta inefficienza, più incentrata sulla gestione delle poltrone e sugli interessi particolari, piuttosto che sulle reali esigenze della Sicilia e dei siciliani”.

L’iniziativa di ieri ha costituito il secondo appuntamento pubblico del Gruppo Territoriale di Messina M5S, dopo la sua costituzione avvenuta soltanto tre settimane fa. Dopo il convegno in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e il flash mob di ieri, il M5S, ha già messo in programma altre iniziative, per affrontare le tematiche d’interesse della città di Messina e della sua provincia ed anche appuntamenti in vista delle prossime elezioni europee.