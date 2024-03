Il neurochirurgo Alfredo Conti: “Essere un 'migrante' è un valore. Ma mi piacerebbe tornare a Messina”

«Essere migrante è un valore. Ogni viaggio aggiunge vita e ad un certo punto ti rendi conto che è una pecca non aver esplorato il mondo». Il prof. Alfredo Conti, neurochirurgo, classe 1973, è balzato agli onori della cronaca nazionale perché per la prima volta in Italia ha impiantato con un team multidisciplinare a un malato di Parkinson un dispositivo di ultima generazione per la neurostimolazione profonda all' Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna. Nel concreto un freno per tenere a bada la malattia neurodegenerativa. La cosa curiosa? Il signor Gabriele Selmi, dopo l' intervento miracoloso, punta a superare sé stesso in segno di resilienza attraversando lo Stretto a nuoto.

Gli inizi

Ma riavvolgiamo il nastro della storia. Partendo dagli inizi: « Non sono figlio d'arte – racconta Alfredo Conti – ho realizzato il sogno di mio papà rimasto orfano molto presto. Fare il medico è un privilegio che ti permette di conoscere l’animo umano nel profondo, senza veli. E così dopo gli anni di studi al liceo classico “La Farina” che ricordo tra i più belli mi sono iscritto a medicina e chirurgia studiando intensamente, sia per essere ammesso che dopo». Correvano gli anni novanta e allora il professor Dino Bramanti stava mettendo in piedi il progetto dell' Irccs Bonino Pulejo dopo un periodo al Policlinico: «L'ho visto nascere – ricorda – e insieme ad altri studenti supportavamo le attività cliniche. A 23 anni, nel 1997, la laurea con lode e poi mi sono specializzato in neurochirurgia sotto la guida del professor Tomasello che è stato un maestro per me e tanti». Nella città dello Stretto un percorso lungo fino al 2017 e nel mezzo tante esperienze, la ricerca universitaria, e tanti viaggi in America: Miami, Dallas, Florida per conoscere nuove frontiere. Fino a quando si è fatta più pressante l'idea di andare a lavorare fuori: «Allora presi contatti con Amedeo Calisto, consultant, primario per dirla all'italiana, a Oxford, l'idea era di raggiungerlo ma poi una nuova meta, Berlino, si aprì all'orizzonte e la mia permanenza in Germania è durata dal 2017 al 2019, fino all'approdo a Bologna in un centro di chirurgia tra i più importanti in Italia.