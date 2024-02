Unime Gds Lab: s'inaugura il laboratorio di tecnica giornalistica con la full immersion nelle redazioni della Gazzetta del Sud

Un'esperienza multimediale nella realtà del network più importante del Meridione d’Italia, Società Editrice Sud, per apprendere sul campo le dinamiche editoriali e tecniche che determinano la produzione giornalistica nell’ambito dei suoi diversi media, il giornale Gazzetta del Sud, la tv Rtp, il sito web gazzettadelsud.it, la radio Antenna dello Stretto, ma anche un percorso di consapevolezza e approfondimento sulla professione giornalistica, sull'informazione di qualità e la comunicazione responsabile, tra nuovi media e sfide della tecnologia, in particolare sul fronte dell'intelligenza artificiale generativa. Sono i temi su cui verterà la terza edizione di Unime-GdS Lab, il laboratorio di tecnica giornalistica rivolto a studentesse e studenti dei diversi Dipartimenti Unime e in particolare a quelli dei corsi di laurea in giornalismo, dei quali il laboratorio costituirà l'ideale complemento pratico grazie alla partnership con la Società Editrice Sud e con la Fondazione Bonino Pulejo, ente no profit azionista di riferimento della Ses, che promuove la crescita culturale del territorio e delle sue giovani generazioni.

L'inaugurazione in auditorium il 15 marzo anche con le scuole Finalità condivise dalla rettrice Unime Giovanna Spatari e dal presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia Lino Morgante, che inaugureranno il laboratorio venerdì 15 marzo alle 10,30 nell’auditorium della Gazzetta del Sud dialogando con i partecipanti nell’ambito della GDS Academy di Ses, assieme al direttore responsabile della Gazzetta Alessandro Notarstefano. Sarà presente anche il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Stello Vadalà, assieme a delegazioni degli istituti scolastici partecipanti al progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine, nell’ambito di un percorso condiviso che contribuisce a consolidare il rapporto tra mondo scolastico e universitario, sia in chiave di promozione territoriale che di lotta all’abbandono degli studi. Al termine, una full immersion nel polo aziendale, con le redazioni dei media e il centro stampa.

Il termine per le iscrizioni a UNIME GDS Lab scade il 26 febbraio: il laboratorio si articolerà in moduli teorici e pratici, incentrati innanzitutto sulla lettura del giornale - in formato cartaceo o digitale, con copie messe a disposizione per i partecipanti dall'Ateneo - e sulla produzione di articoli, al fine di implementare le competenze relative all'attività giornalistica, di cui saranno approfonditi i diversi risvolti operativi, dalla professione "sul campo" alla comunicazione in senso più ampio. Prevista anche la partecipazione attiva a eventi, tra cui quelli inseriti nell'ambito della GDS Academy legata al progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”, promosso da Ses per e con le scuole di Messina e della Calabria e in sinergia con l'Ateneo di Messina, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dell'Ufficio scolastico. Anche UNIME GDS Lab si inserirà nell'ambito del progetto, con la pubblicazione sull'inserto settimanale Noi Magazine degli articoli scritti dai partecipanti al laboratorio. Il percorso peraltro integra anche la vocazione di Unime a conferire a studentesse e studenti un potenziamento nella comunicazione, obiettivo raggiunto anche attraverso l’attività di UniVersoMe, testata studentesca giornalistica multiforme registrata dell’Ateneo messinese con oltre cento tra redattori e redattrici che, tra l’altro, collaborano stabilmente a Noi Magazine, l'inserto "giovane" di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione.

Il laboratorio sarà coordinato per SES dalla vicecaposervizio della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell'inserto Noi Magazine e del progetto "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine", e per Unime dalla prof.ssa Maria Laura Giacobello, docente di Etica della Comunicazione e coordinatrice del corso di laurea in "Scienze dell'informazione Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche" del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne.

Le sessioni - articolate in 36 ore da marzo a novembre secondo il calendario didattico previsto - si svolgeranno tra l'Ateneo, l’auditorium della Gazzetta del Sud a Messina e le location di alcuni eventi esterni che saranno inseriti nella programmazione, tra approfondimenti di carattere contenutistico e tecnico che consentiranno, tra l'altro, di visitare il polo aziendale di Ses, con il suo centro stampa che ogni giorno produce 11 quotidiani, e di conoscere e seguire le fasi di preparazione del giornale, anche attraverso il collegamento con il sistema editoriale. Nell'ambito dello sviluppo multimediale del laboratorio sarà possibile inoltre seguire l’attività delle redazioni del network Ses operanti sempre nello stabilimento di via Bonino (il giornale Gazzetta del Sud, la tv Rtp, il sito web gazzettadelsud.it e la radio Antenna dello Stretto). Il laboratorio consentirà altresì il confronto con il mondo del lavoro, nell’ambito della realizzazione di contenuti multimediali e della gestione di aziende impegnate nel campo dell’informazione veicolata attraverso strumenti tradizionali, media digitali e social media. A conclusione del laboratorio verrà rilasciato da SES un attestato. La partecipazione alle attività consentirà il rilascio di 6 CFU. Informazioni alla mail [email protected]; iscrizioni alla mail [email protected]