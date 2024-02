Geremia Abate, il pastore di Messina in missione nel Burkina Faso

« Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. In questa espressione è racchiuso tutto il senso della missione. Non andiamo solo a tendere una mano ma riconosciamo Gesù nei volti di chi ha bisogno». Il viaggio in Burkina Faso ha segnato un importante momento storico per le chiese Elim in Italia e per il suo presidente Samuele Pellerito che ha portato sostegno ai fratelli africani. Ma ha segnato soprattutto la vita del pastore messinese Geremia Abate, classe 1962, che è tornato da questa esperienza arricchito e visibilmente emozionato.

La nascita dell'opera pastorale

«La mia opera pastorale a Messina nasce ufficialmente 25 anni fa con la votazione della mia comunità – racconta Geremia Abate – che mi sceglieva come guida. Già da diversi anni però servivo l’ opera della comunità ricoprendo diversi ruoli e la Chiesa che oggi guido è una delle più antiche della nostra città». Il padre Nino a cavallo fra gli anni ‘50 e ‘60 insieme ad un gruppo di fedeli fu il fondatore: «L’atmosfera a casa mia fin da bambino era intrisa di preghiera e devozione. La fede ha guidato tutte le mie scelte e soprattutto quella importante di abbracciare il ministero pastorale». L’ Africa? Un desiderio che si avvera: « La missione nasce come conseguenza dell’apertura di diverse chiese evangeliche su quel territorio appartenenti al movimento cristiano evangelico delle Chiese Elim. Il nostro compito è stato quello di ufficializzare tali aperture, conoscere le realtà locali in prima persona, portare il nostro contributo non solo simbolico ma soprattutto materiale per la realizzazione di pozzi, la distribuzione di beni di prima necessità in una grande quantità di villaggi, tra cui quello gestito dall’associazione “Gocce d’Amore”, che si occupa con amore di bambini orfani e abbandonati fornendogli ogni sorta di assistenza, cure, cibo e istruzione».