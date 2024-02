Da Barcellona una scuola di sartoria in Gambia destinata ai giovani

Sembrava che cupido giocasse con le loro esistenze. Lei Marica D’Amico, cooperante e pedagogista frequenta l’Africa dal 2005 e ha sempre amato i tessuti di quel luogo. Lui, Faburama Ceesay, sarto bravissimo partito dal Gambia a 17 anni alla ricerca di un futuro migliore ha trovato l’amore, ha costruito la sua sartoria sociale a Barcellona Pozzo di Gotto. E ora la coppia dopo l’ arrivo del loro piccolo sogna in grande e desidera costruire un progetto meraviglioso:« Il mio destino – racconta Marica – ha fatto sì che il mio Amore si rinnovi giornalmente avendo un marito gambiano che gira per casa e un bimbo che incarna in tutto e per tutto due culture. Io,Faburama, e il nostro scricciolo Alanso e un team ben motivato e appassionato come noi, ha dato vita ad un progetto denominato KanöGambiaTaylor, in onore della gente solare di quel luogo e della sua conformazione geografica, che mira alla costruzione di una scuola di sartoria in Gambia, per migliorare la qualità di vita soprattutto dei più giovani talentuosi e dargli anche la possibilità di restare a casa propria. Ma senza dubbio vogliamo dare continuità a ciò che abbiamo creato in Italia».