Messina, presentato il premio internazionale di poesia e arti “Maria Celeste Celi”

“E' un premio che celebra la fondatrice del Cirs, anche poetessa e scrittrice- ha detto la presidente Maria Celeste Celi- ma soprattutto celebra i valori che ci ha tramandato. L'argomento del concorso quest'anno è l’amore in tutte le sue declinazioni. L’amore, non solo inteso come sentimento che lega una coppia, ma anche come rispetto, fiducia, risoluzione dei conflitti. Abbiamo scelto una scuola per l’incontro di oggi perché vogliamo rivolgerci direttamente ai ragazzi. L’educazione all’affettività, di cui tanto si parla, non deve riguardare solo la relazione con l’altro sesso, ma è anche aiutare i giovani a comprendere i propri sentimenti ed esprimerli. Quando esprimiamo i nostri bisogni, quando li scriviamo, riusciamo a comprenderli meglio e questo è terapeutico”.

Alla Conferenza stampa hanno partecipato gli studenti del La Farina Giovanni Puleio e Andrea Azzolina, con due brani di Chopin eseguiti al pianoforte, e Giulia Melis, che ha letto una riflessione da lei scritta dal titolo “L’amore è il nome che diamo al desiderio di essere uno”.

Per partecipare al concorso basterà inviare il proprio elaborato all’indirizzo mail [email protected]. Esclusivamente per coloro che vogliono partecipare nella sezione “Social”, non sarà necessario mandare la mail, ma basterà pubblicare un post scritto o in formato foto/video che rispecchi il tema del concorso taggando per Instagram @cirs.messina, per Facebook @Cirs Casa Famiglia Messina e per Tik Tok @cirscasafamiglia.

Il termine ultimo per inviare i lavori è il 20 marzo 2024.