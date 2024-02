Messina, il cinema "in blu" torna e rilancia: un'occasione per tutti d'inclusione reale

Torna il cinema "in blu" , una grande occasione di condivisione che consente di vivere un'esperienza straordinaria: un ambiente comune, eppure "difficile" per alcune persone, come la sala cinematografica, reso universalmente "accogliente"e adeguato a esigenze particolari, ma con soluzioni gradevoli per chiunque . Un vero esempio d'inclusione reale, che non cancella le differenze, ma le valorizza.

Dal 4 febbraio partirà dunque la rassegna cinematografica con modalità "autism friendly screening", un particolare sistema di adattamento ambientale che rende la sala cinematografica un luogo accogliente e accessibile anche per chi è particolarmente sensibile alle stimolazioni esterne grazie ad alcuni accorgimenti. Le luci non vengono spente completamente ma rimangono soffuse, i suoni sono leggermente più bassi e ovattati e agli spettatori viene lasciata la possibilità di muoversi liberamente in sala, e, per i più piccoli, di portare da casa il giocattolo o la merenda preferita: una condizione ideale per chi presenta disturbi dello spettro autistico, ma anche per famiglie con bambine e bambini e per chiunque voglia vivere uno speciale momento di condivisione.

"Nel Blu dipinto di Blu! – ha spiegato il sindaco Basile – è un'iniziativa che rappresenta un'occasione di sensibilizzazione al tema dell'autismo, voluta dall'Amministrazione comunale. Ringraziamo tutti gli attori che fanno rete e in particolare il Cinema Apollo, la cui chiusura è stata scongiurata e di questo non possiamo che esserne contenti. "Nel Blu dipinto di Blu!" è un momento di aggregazione e di inclusione, perché consentirà alle persone con autismo di vivere in assoluta serenità l'esperienza cinematografica in sala durante la proiezione di un film attraverso accorgimenti che riguarderanno le luci, i suoni e una maggiore libertà di movimento. Invitiamo la cittadinanza a partecipare per una Messina sempre più coinvolta e inclusiva".