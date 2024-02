Messina, l'istituto Verona Trento primo a programmare l’AI ChatGpt sui robot della scuola

Il prossimo sabato 3 febbraio si svolgerà all’Istituto Verona Trento di Messina l’Expo “Guida il cambiamento, scegli la mobilità sostenibile”, patrocinato dal Comune di Messina, e realizzato dalla scuola in sinergia con il Cnr, per promuovere una cultura legata al concetto di ecosostenibilità territoriale e orientata, quindi, verso la riduzione dei rischi di inquinamento, la salvaguardia della salute e il risparmio energetico. In un periodo nel quale i centri urbani sono sempre più congestionati, e in Italia il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni in grado di alterare il clima, studenti e docenti dei diversi indirizzi esporranno nel cortile dell'Istituto le loro idee ed innovazioni per salvaguardare il pianeta . Presenti sempre oltre agli stand di alunni e docenti anche un bus elettrico fornito dall’ Atm Azienda Trasporti Messina e l’auto elettrica del progetto Meme, realizzata da studenti e professori con materiale di riciclo, batterie innovative e fonti rinnovabili fotovoltaiche ed eoliche.

Intelligenza artificiale, il Verona Trento all'avanguardia

“Alcuni studenti del nostro istituto sono stati i primi in Italia a realizzare una nuova applicazione per l'Intelligenza Artificiale. Tale innovazione ha rivoluzionato l'approccio alla programmazione classica dei nostri due robot umanoidi ‘Pepper’ e ‘NAO’, ai quali è stata integrata l'AI generativa di ChatGpt, unica nel suo genere in ambito scolastico, aprendo nuovi scenari nella comunicazione uomo-robot. Così i nostri Pepper e NAO programmati in precedenza per rispondere solo a determinate domande, hanno ora ampliato le proprie conoscenze e riescono a rispondere a molte più questioni. La stessa cosa era già avvenuta in Italia solo in due Università, quindi siamo molto fieri che alunni della nostra scuola, molto più piccoli, siano riusciti in questa sfida, grazie alle competenze che già da parecchi anni hanno acquisito e sviluppato nell’ambito dell’informatica e della robotica”. A dirlo la dirigente scolastica dell'IIS Verona Trento di Messina, professoressa Simonetta di Prima, soddisfatta per i risultati degli studenti che hanno anche vinto un premio nel corso del Forum sull'Intelligenza Artificiale tenutosi a Palermo.