Messina, riapre lo sportello centro servizi diocesano del Progetto Policoro per accogliere e orientare al mondo del lavoro

Oltre all’esperienza di accompagnamento alla creazione d’impresa - il Microcredito diocesano “Grandi sogni” che ha contribuito ad avviare numerose attività lavorative e in precedenza bandi legati allo sviluppo di idee agroalimentari e altre attività nate grazie a strumenti di accesso al credito e misure finalizzate alla creazione di impresa (Artigiancassa, Invitalia e dapprima Sviluppo Italia, Self employment con Garanzia Giovani) - grande successo ha avuto la Fiera delle idee (che presto dovrebbe ripartire) una rassegna diocesana di idee giovanili caratterizzate da un forte impatto sociale ed ispirate all’esperienza dell’Economia civile, con il coinvolgimento di numerosi gruppi di giovani. Inoltre Progetto Policoro ha incontrato i giovani nelle scuole del territorio e della formazione professionale e partecipato attivamente a iniziative pubbliche sul tema giovani e lavoro. Lo sportello centro servizi diocesano è aperto il martedì dalle 10 alle 12 nel locale ai chiostri del Palazzo arcivescovile e il giovedì, sempre dalle 10 alle 12, nella sede di Addiopizzo in via Roosvelt.