UIL Trasporti Messina, Caltanissetta, Enna: Nino Di Mento eletto all’unanimità nuovo segretario generale

Si è svolto, presso la sede sindacale di Viale San Martino, il Consiglio Territoriale della macroarea di Messina, Caltanissetta ed Enna della Uiltrasporti per procedere alla presa d'atto delle dimissioni da Segretario generale di Michele Barresi, il quale per una scelta personale e familiare ha deciso di lasciare la guida dell’organizzazione territoriale.

All’importante riunione erano presenti i vertici nazionali e regionali della Uiltrasporti con Katia Di Cristina, Commissario Straordinario della Sicilia, e William Zonca, Segretario nazionale, nonché il Segretario generale della Uil Messina Ivan Tripodi.

Il Consiglio Territoriale dopo un ricco ed appassionato dibattito caratterizzato da un unanime e sentito ringraziamento per il lavoro svolto da Michele Barresi ha proceduto all’elezione, all’unanimità, del nuovo Segretario Generale nella persona di Nino Di Mento.

L’elezione di Nino Di Mento, 48 anni, lavoratore portuale, a Segretario Generale della Uiltrasporti è avvenuta nello spirito di un’unanime coesione ed armonia e nella piena continuità di un impegno e di una linea politico-sindacale già tracciata negli anni e consolidata nell'ultimo congresso.

La Uiltrasporti Messina ha dimostrato un forte impegno in tutte le vicende complesse di questi anni, dando prova di una chiara visione strategica a favore del lavoro caratterizzata dalla sottoscrizione di contratti e accordi di grande rilievo in ambito territoriale.

In tutte le iniziative e le vertenze è stata costantemente riaffermata la centralità del mondo del lavoro e dei lavoratori.

Inoltre, grazie alle numerose battaglie condotte con coerenza e linearità, la Uiltrasporti è diventata un punto di riferimento costante in ambito sociale con una spiccata vocazione alla modernizzazione, alla solidarietà, alla tutela dei diritti, allo sviluppo delle professionalità e alla crescita occupazionale.

La guida di Nino Di Mento proseguirà, pertanto, con fermezza e coerenza sulla linea tracciata e, certamente, renderà la Uiltrasporti sempre più protagonista di una trasformazione e di uno sviluppo dell’organizzazione sia in ambito interno che nel rapporto con il territorio nella piena consapevolezza di condurre un’azione al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori nel quadro di un confronto limpido e trasparente con le istituzioni e le imprese al fine di rendere sempre più grande e più forte la Uiltrasporti di Messina, Caltanissetta, Enna.

L'intero Consiglio Territoriale si è stretto in un caloroso e commosso abbraccio al dimissionario Michele Barresi e al neo-eletto Segretario generale Nino Di Mento che da oggi assume la piena responsabilità dell’organizzazione sindacale.