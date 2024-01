Patti, Maria Catena Casella spegne 100 candeline

Grande festa, a Patti, per i 100 anni della signora Maria Catena Casella.

Un evento che si è reso ancor più straordinario perché condiviso con un altro compleanno speciale, quello dei 101 della signora Abbondanzia Torre. Due donne dalla tempra eccezionale, nate rispettivamente il 21 gennaio 1924 e l’11 gennaio 1923. Caso fortuito, la lunga vita ha congiunto il loro percorso facendole abitare allo stesso piano dello stesso palazzo. Solo un muro divide racconti secolari, tanto preziosi da inorgoglire tutti i condòmini: «Abbiamo il piacere e l’onore di averle in questo palazzo, e partecipare alla loro festa è stato emozionante».

A farsi location perfetta, oltre alle dimore delle festeggiate speciali, anche il terzo appartamento del pianerottolo comune, per l’occasione felicemente concesso dalla vicina di casa. A porte aperte, in una delle case si è tenuta la cerimonia religiosa grazie alla partecipazione dei sacerdoti Angelo Costanzo e Leonardo Maimone.