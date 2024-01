Global social inclusive, match a Forza d'Agrò tra Polisportiva S. Alessio e Real Contesse

L’associazione Global social inclusive ha organizzato insieme al Comune di Forza d’Agró (nel Messinese) e la Federazione Italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi domani 31 gennaio una partita di calcio del cuore nel campo di calcio a 5 di Forza d’Agró, tra polisportiva S. Alessio formata da atleti vedenti e Real Contesse composta da atleti non vedenti. E’ una delle poche partite al mondo dove non vedenti sfidano non vedenti. “Si tratta di una partita- spiegano gli organizzatori- per promuovere l’inclusione attraverso un linguaggio universale come lo sport. Un’occasione dove l’unità e il gioco superano ogni barriera”.