Messina, rinnovato l'omaggio a San Sebastiano patrono dei fornai

L’associazione dei panificatori della provincia di Messina presieduta da Francesco Arena ha rinnovato stamattina l’omaggio a San Sebastiano patrono dei fornai con la messa celebrata al santuario del Carmine (dove è custodito un frammento osseo, reliquia del santo). Un appuntamento ormai consolidato che il parroco don Gianfranco Centorrino ha voluto rendere solenne con il rito della benedizione del pane, poi distribuito ai presenti. Pane che nutre, che unisce, che profuma di carità e accoglienza, annullando ogni pregiudizio. E’ il simbolo della tavola imbandita attorno alla quale la famiglia celebra se stessa e del sacrificio di Cristo che si è donato all’umanità in quel Pane spezzato: “un simbolo particolare di vicinanza, concordia, armonia che non solo esalta il valore della fatica umana ma, come ha sottolineato il sacerdote, diventa segno di unità nella fede e nella quotidianità”.