Messina, Omar e Nerone amici per sempre "vivranno" ancora nella piazza di Ganzirri

Si chiamavano Omar e Nerone. Erano due amici a quattro zampe della riviera nord di Messina che ora “vivranno” per sempre al centro di Ganzirri nella piazzetta Antonino Cutugno, di fronte la chiesa. Grazie a una scultura che è stata scoperta oggi pomeriggio alla presenza del sindaco Basile e dell'assessore con delega alla toponomastica Minutoli. Un'opera frutto della maestria di Antonello Arena, e anche al contributo di tutti coloro che generosamente hanno aderito alla raccolta fondi per far partire il progetto.

E la storia commuove: «Si pensa che Omar e Nerone – racconta Raffaele Musicò –, fossero due fratelli nati presumibilmente fra il 2008 e il 2009, due simil labrador, di taglia media rafforzata. Inizialmente avevano nei loro primi anni di vita, entrambi, un proprietario diverso, ma crescendo, per motivi a noi sconosciuti, sono stati abbandonati, liberi di girovagare per strada senza alcun riferimento, e per questo sono diventati col tempo cani di territorio. Di quartiere».

I due cuccioli hanno vissuto per almeno 10 anni tra Granatari, Ganzirri e S. Agata, e Raffaele Musicò e Antonio Passalacqua sono diventati i loro amici umani fidati che li hanno seguiti in toto, non facendogli mancare nulla tra cibo, bagnetto e i classici controlli dal veterinario.