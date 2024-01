Il messinese Jacopo, la terra, il vino. Le radici del... successo

Il termine inglese “know-how”, il cui significato, letteralmente, è «saper come», sembra la locuzione più adatta per iniziare questa storia. E si, perché la storia del trentatreenne Jacopo Maniaci, neopapà messinese e attuale amministratore delegato dell’azienda vinicola Tenuta di Fessina, inizia proprio da un viaggio alla ricerca di quel sapere; la ricerca di quel complesso di cognizioni che, oggi, gli permette di fare un ottimo vino.

Le origini

Dopo aver completato gli studi in Economia e Gestione aziendale all’Università di Messina, Jacopo, infatti, decide di trasferirsi a Bra, in Piemonte, per specializzarsi in “Food&Wine Culture and Communication” all’Università di Scienze gastronomiche. L’Istituto, considerato un’eccellenza italiana e un punto di riferimento internazionale per lo studio e la ricerca enogastronomica, fornisce allo studente messinese i cosiddetti ferri del mestiere, utili per tornare nella sua terra, raccogliere il guanto di sfida e tentare la strada dell’innovazione nel mondo del vino.

La prima tappa del suo percorso è a Vittoria, in provincia di Ragusa, nell’azienda agricola di Arianna Occhipinti. Arianna, una delle più celebri donne del vino in Italia, instilla in Jacopo quel genere di sensibilità che non si acquisisce durante le lezioni universitarie. In questo senso, le parole di Arianna sono come un mantra per il giovane apprendista: «Il primo gesto che ho imparato facendo vino è stato accettare. Accettare la diversità dei suoli, dell’inclinazione del terreno, dell’altitudine, e l’originalità di un vigneto. Accettare vuol dire rispettare. Rispettare la terra e il suo equilibrio. Rispettare la vigna con i gesti sapienti di un’agricoltura sensibile. Rispettare il vino come se fosse una persona. Una persona che si porta dietro un mondo, una storia, un’anima che sa della terra da cui nasce».