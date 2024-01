Letojanni, la pizza alla Nutella più golosa è lunga 100 metri

Giuseppe Santoro è stato l’artefice del nuovo record per la pizza alla Nutella più lunga del mondo.

Il presidente della “Federazione italiana pizzaioli”, originario di Letojanni ma molto attivo all’estero, ha realizzato la nuova impresa in Australia per beneficenza, e ha potuto contare su una celebrità.

Nei giorni precedenti, mentre era impegnato nelle prove a Sydney, Santoro ha infatti ricevuto la visita di Luke Jacobz, che in Italia è conosciuto per essere uno dei protagonisti della serie “Le sorelle McLeod” e che in patria ha presentato “X Factor” e vinto “Ballando con le stelle”: l’attore ha visto in anteprima la specialità, anche se in una versione più corta.

È stato ampiamente superato il primato precedente, che era di “appena” 58 metri.

È servita la collaborazione di Pierre e Rosemary Moio, che hanno coordinato un centinaio di volontari, gli sponsor e l’intrattenimento, mentre Santoro si è occupato della parte tecnica.