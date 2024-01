Giuseppe Giorgianni, make up artist di Milazzo da oggi in onda su La7

Da oggi su La7 arriva "Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso" il nuovo programma dedicato alla salute e al benessere " condotto dalla nota campionessa di ballo Samanta Togni e dal campione di nuoto Filippo Magnini. Il pubblico avrà la possibilità di vedere sullo schermo il milazzese Giuseppe Giorgianni make up - artist apprezzatissimo, classe 1987, che ha rincorso il suo sogno lasciando la comfort zone.

«Sono sempre stato un tipo curioso, amo viaggiare e conoscere nuove realtà – racconta Giuseppe – e sono sempre stato attirato dalla voglia di vivere un confronto in contesti internazionali sapendo che il mio grande difetto è che non volevo accontentarmi». Milazzo, dunque, gli calzava un po' stretta e da qui la decisione di fare i bagagli: «L'amore per il mondo beauty – precisa – nasce da lontano, quando, già da piccolo, nell'azienda di marmi di famiglia, mi affascinava vedere trasformare una pietra naturale in qualcosa di bello che avresti guardato all'infinito con stupore e meraviglia. Dal disegno alla scultura». Mentre l'esperienza televisiva è nata come un fulmine a cielo sereno e grazie al potere social. A volte vetrina utile: «Senza dubbio è nato tutto per caso. Sono stato scovato – sottolinea il giovane – dal produttore del programma tramite la mia pagina Instagram e mi è stata data l'opportunità di vivere questa meravigliosa esperienza».

Giuseppe è felice del cammino fatto da solo, e sembrano lontani i primissimi momenti in cui faceva lo steward per vivere. Prima del tuffo nello studio per rincorrere la professione desiderata. E nel suo profilo compaiono anche tanti personaggi famosi che ha contributo a rendere più belle Elisabetta Canalis, Martina Colombari, Justin Mattera: «Spesso – dice – immaginiamo loro come delle persone inarrivabili, ma quando li conosci, ti rendi conto che hanno tanta voglia di cose vere e semplici. E valori, tra l'altro, in cui credo fermamente».

Giuseppe, prima di congedarsi lancia un messaggio a tutti i ragazzi che inseguono una meta che alle volte sembra irraggiungibile: «Credere nei propri sogni è una delle motivazioni per cui vale la pena vivere, per cui con coraggio, passione e determinazione si può aggiungere ogni giorno un mattoncino in più. Ed è questo, che nel mio piccolo, – conclude – cerco di fare anche io».