Ordine avvocati Messina, venerdì la consegna delle “Toghe d’oro”

L’Ordine degli avvocati celebra gli iscritti che hanno raggiunto l’importante traguardo dei 50 anni di iscrizione all’albo e con loro festeggia tutta l’Avvocatura. Quest’anno sarà premiato anche un iscritto da 70 anni. L’occasione è la Giornata dell’Avvocatura che si terrà venerdì alle 16,30 nell’aula magna del Rettorato alla presenza della rettrice Giovanna Spatari.

«Nelle intenzioni del Consiglio dell’Ordine, che l’ha organizzata, la manifestazione assume grande valore identitario e richiama, con la celebrazione, il ricordo e la testimonianza di tanti illustri avvocati, l’intera comunità forense ai valori fondanti della professione» afferma l’avvocato Paolo Vermiglio (in foto), presidente dell’Ordine. La cerimonia prevede la consegna della prima borsa di studio intitolata alla memoria dell’avv. Sandro Arena, istituita dall’Associazione “La Joie de vivre”. Il riconoscimento andrà all’avvocato Alessandro Triolo, l’iscritto all’Albo ad avere riportato il punteggio più alto negli esami di abilitazione della sessione 2022/23. Altro momento, affidato a Nuccio Totaro, già presidente del Tribunale di Messina, è il ricordo dell’avvocato Franco Munafò, illustre civilista prematuramente scomparso che per anni ha animato l’associazione “Amici di Paolo Vitarelli”, curando l’assegnazione dell’ambito premio ai giovani avvocati più valorosi. Ancora, ci sarà il riconoscimento agli avvocati impegnati nella società civile, a testimonianza della funzione sociale della professione, declinata con valore anche al di fuori delle aule giudiziarie: quest’anno, il premio è assegnato all’avvocato Paolo Gatto, fondatore dell’associazione Treali onlus. Infine, alla presenza dell’avvocato Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense e dell’avvocato Valter Militi, presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense, la cerimonia di consegna delle medaglie moderata dal giornalista Nuccio Anselmo.

Questi i riconoscimenti: Toga di platino, per settant’anni di iscrizione all’Albo, all’avvocato, professore Nazareno Saitta; Toghe d’oro, per i cinquant’anni di iscrizione all’Albo, agli avvocati: Antonio Andò, Antonino Arizia, Antonino Briguglio, Edoardo Bucca, Antonino Caliri, Claudio Como, Bruno Comunale, Giuseppe Crea, Carlo De Francesco, Fedele Di Cristina, Antonino Gazzara, Vincenzo Grosso, Giuseppe Gullo, Domenico Lo Prete, Antonino Mazzei, Vincenzo Proiti, Vincenzo Puglisi, Gaetano Sorbello, Giovanni Starrantino, Antonio Strangi, Salvatore Stroscio, Paolo Giovanni Turiano, Carlo Vermiglio, Alfio Ziino.