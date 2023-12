Milazzo, i carabinieri donano il sangue: autoemeroteca Avis in caserma

Nella giornata del 15 dicembre 2023 presso la Compagnia Carabinieri di Milazzo si è svolta la donazione di sangue organizzata in collaborazione con la locale sezione AVIS.

Nell’area antistante l’ingresso del Comando Compagnia, è stata ospitata un’autoemoteca, opportunamente attrezzata per l’incombenza, con a bordo personale medico specializzato che, dopo una visita anamnestica di routine eseguita sui militari che hanno aderito, ha provveduto ai prelievi. Un gesto semplice che testimonia la vicinanza ai bisogni della comunità da parte dei Carabinieri, reso possibile grazie ad un’altrettanta semplice e rapida organizzazione di medici e infermieri che quotidianamente sono disponibili a ricevere i donatori presso la sede dell’AVIS comunale di Milazzo.

Nell’occasione, terminata con lo scambio di auguri in vista delle prossime Festività, il personale dell’associazione ha ringraziato l’Arma per aver organizzato ed aderito all’iniziativa.