Messina, un orfanotrofio in Kenya dedicato a Miryam La Spada. Organizzata una serata di beneficenza

Il Centro Cristiano Efraim Onlus sabato 16 dicembre 2023 alle 20, nella chiesa cristiana Efraim di via Minissale, organizza una serata di beneficenza dal titolo "Un orfanotrofio femminile per Kasue" nell'ambito del programma Missione Kenya. La serata ha lo scopo di realizzare una raccolta fondi per ultimare i lavori di costruzione di un orfanotrofio situato nella contea di Kitui - Kaanzoni – Kasue (KENYA). L’orfanotrofio è dedicato a Miriam La Spada, la giovane deceduta nell’estate scorsa in un incidente stradale.

All’ evento parteciperanno i genitori di Miriam, Cettina e Nino La Spada, 4 scuole calcio di Messina per un quadrangolare organizzato da C.S.A. In, il Clown Pierino il mago birichino, due scuole danza, cantanti e tanto altri ospiti che faranno da cornice all'evento. Conduttrice della serata Helga Corrao. Missione Kenya è nata per aiutare la piccola popolazione di Kasue restituendo loro dignità ed indipendenza e lo sta facendo con la massima trasparenza possibile per non sfiduciare chi sostiene la missione.

Chi sposa Missione Kenya riscopre la gioia di donare con il proprio cuore ciò che ha e di assistere alla vera e pura beneficenza.

Progetti già realizzati

Luglio 2012: prima conferenza presso la Guardia Costiera di Messina per inizio raccolta fondi Gennaio 2013: Registrazione dell’atto O.N.G. Ephraim Christian Center.

Giugno 2013: Acquistato un ettaro di terreno per la costruzione del Centro polifunzionale.

Dicembre 2013: Si è dato vita al programma delle adozioni a distanza per donare un aiuto celere ai bambini della zona consistente in somministrazione di pasti giornalieri e l’iscrizione scolastica. Adottati ad oggi 140 bambini.

Settembre 2014: Realizzato un pozzo, con una portata di acqua di 18 m3/h per soddisfare il fabbisogno della popolazione. L’acqua è potabile.

Ottobre 2014: Coltivato il terreno circostante con ortaggi, frutta e verdure Novembre 2020: ultimata la costruzione orfanotrofio maschile polifunzionale

Progetti in corso di realizzazione

Inizio costruzione orfanotrofio femminile, una casa per i missionari, un impianto elettrico con energie rinnovabili per fornire alimentazione continua ai fabbisogni del futuro centro polifunzionale, acquistare un trattore per migliorare la vita lavorativa dei contadini della zona